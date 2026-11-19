La vertiginosa caída de Sam Bankman-Fried, el rey del cripto, en 2022 llamó la atención del guionista Graham Moore, pero lo que realmente lo atrapó fue la historia de amor detrás del escándalo financiero.

Cuatro años después, Moore trae a Netflix "The Altruists", miniserie protagonizada por Anthony Boyle (Bankman-Fried) y Julia Garner (Caroline Ellison), que narra la implosión de la joven pareja de nerds de las matemáticas cuyas cuentas no cuadraron.

"Ahí estaba este hombre que decía ser el caballero blanco del cripto expuesto como un posible fraude", dijo Moore en rueda de prensa.

Pero tras adentrarse en la trama, percibió que "no era una historia sobre cripto, no era sobre finanzas, ni era solo sobre Sam. Era realmente una historia sobre Caroline Ellison y su relación".

Bankman-Fried y Ellison se conocieron en una firma de comercio en 2015, y conectaron gracias a su interés por el altruismo eficaz, una filosofía que busca usar ganancias financieras para hacer el mayor bien posible.

Tres años después, Ellison se unió a Alameda Research, un fondo de inversiones creado por Bankman-Fried, con quien pasó a sostener además una relación sentimental.

Para Moore, se trató de dos personas con buenas intenciones, pero que tras "seis años de una dramática relación romántica intermitente, terminaron haciendo lo opuesto de lo que querían hacer".

- Gigante con pies de barro -

El ascenso de Bankman-Fried fue vertiginoso.

Multimillonario antes de cumplir 30 años y comúnmente retratado junto a celebridades, el joven fundó en 2019 FTX, que en su apogeo fue valorada en más de 30.000 millones de dólares y llegó a ser la segunda plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo.

Su caída fue igual de abismal, marcada por el colapso de FTX en 2022, que dejó al descubierto malos manejos administrativos y una deuda de más de 8.000 millones de dólares.

La pareja quedó en la mira de la justicia, y Ellison firmó un acuerdo para testificar contra su exsocio.

Salió en libertad en enero tras cumplir una condena de 14 meses.

Bankman-Fried, de 34 años, sigue preso por fraude, conspiración y lavado de dinero.

"Los dos son tan inteligentes. Pero, aun así, no logran descubrir cómo abrirse por completo el uno al otro, en cierto sentido, porque tienen demasiado miedo de perder el control", dijo Julia Garner.

La actriz de 32 años aseguró que estar en la piel de Ellison fue "extremadamente difícil" por tratarse de una persona "muy compleja".

"Pero había una oportunidad para transformarme y tratar de ver cuánto podía desaparecer físicamente", agregó Garner, quien además trabajó con un entrenador vocal para el rol.

La actriz también protagonizó "Inventando a Anna", miniserie inspirada en el caso de la llamada "falsa heredera" Anna Delvey, quien participó junto a ella en una proyección de "The Altruists" recientemente.

Para Garner, la fascinación del público con este tipo de historias se debe en parte a que "siempre es divertido ver a alguien a punto de ser descubierto".

Pero también a que "vivimos en una época en la que todo tiene tantos filtros y hay tantas mentiras y falta de autenticidad" que la audiencia encuentra "esta satisfacción instantánea, ahora más que nunca" en pillar a alguien.

Para Boyle, habla además de un tema que cala con fuerza en la opinión pública: los riesgos de la acumulación de riquezas.

"No es nada bueno. Vemos lo que pasa en el mundo real cuando a la gente se le da tanto poder", dijo.

"No creo que la gente deba ser multimillonaria. Creo que acumular esa cantidad de riqueza y todo lo que eso conlleva es una situación muy delicada".