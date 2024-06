Tiene 100 años y todavía trabaja en el negocio familiar: este es su secreto

Escuchar

Miriam Todd es una mujer de la ciudad de Stratford, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, que a sus 100 años trabaja como el primer día, más de 50 horas a la semana en el negocio familiar que fundó su padre y cuyo legado ahora continúan sus nietos. Estos son algunos de sus consejos y las claves de su longevidad.

Todd forma parte del 13,8% de la población de Stratford que tiene más de 65 años, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU., y es quizás la de mayor edad allí. Para la veterana, la clave de su larga vida ha sido la fe. “Lo es todo”, aseguró a Fox Business respecto a ello. Aun así, reconoce que algunas prácticas en su estilo de vida han sido de ayuda.

Miriam Todd en el negocio familiar de muebles que fundó su padre y continúan sus hijos y nietos Facebook/Nehlig's Furniture

“Intento comer bien y dormir bien. No beber ni fumar. He evitado las cosas que son perjudiciales”, indicó. En conversación con USA Today, aseguró que no come alimentos fritos ni comida rápida. Además, cocina por sí misma todo lo que ingiere, e incluso los ingredientes que usa provienen de su propia huerta, donde cultiva tomates, pimientos, pepinos y calabacines.

Además, la mujer está llena de vitalidad y es muy activa. Conduce, realiza todas las compras y disfruta de nadar y trabajar en el jardín de su casa. También sube y baja escaleras repetidamente por las responsabilidades que implican su trabajo en Nehlig’s Furniture, un negocio familiar de muebles que fundó su padre en 1929. Por otra parte, asiste a la iglesia de su ciudad y es fanática del equipo de béisbol de Filadelfia, los Phillies.

La mujer cocina con ingredientes de su propia huerta (imagen ilustrativa) Ines Clusellas

Según reconoció la mujer, todo esto la ha ayudado a mantenerse en forma, pero también destacó que ha sido “bendecida” con una buena salud. Más allá de alguna visita al oftalmólogo por degeneración macular, no ha tenido la necesidad de ir al médico en los últimos tres años.

La importancia del trabajo, una clave fundamental en su vida

Cuando Todd era pequeña distribuía de puerta en puerta folletos del negocio de su familia por la ciudad. Esos fueron los comienzos, pero luego, en 1941, se graduó en la escuela secundaria y trabajó durante un año en otro lugar. En 1942, volvió a Nehlig’s para encargarse de la contabilidad del emprendimiento, donde además interactuaba con los clientes y se aseguraba de que todo saliera correctamente.

El trabajo es una arista fundamental de la vida de esta vital mujer de 100 años Facebook/Nehlig's Furniture

Aunque muchas personas anhelan el momento de jubilarse, Todd sostuvo: “Si eso es lo que les gusta… Mi marido se vio obligado a jubilarse por su salud y disfrutó cada minuto de ello. Le encantaba. Yo no sería feliz si estuviera en casa a tiempo completo”. En esa línea, la mujer reconoció que disfruta de lo que hace. “Me siento culpable si digo que no estoy trabajando”, afirmó.

“No es para todo el mundo, pero a mí me funciona bien. Mi madre era igual. De hecho, murió aquí en la oficina, sentada haciendo su trabajo”, recordó Todd, quien trabaja seis días a la semana junto a sus nietos.

