11 tipos de sanciones que el IRS aplica: así informa a los contribuyentes que deben pagar una multa

A medida que continúa la temporada de impuestos de 2025, es importante conocer los tipos de sanciones a las que se puede enfrentar el contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), advierte que aquellos que no cumplan con sus obligaciones tributarias podrán estar sujetos a una multa.

¿Por qué el IRS puede aplicar una sanción?

El IRS cobra multas por varios motivos, como cuando el contribuyente no presenta la declaración de impuestos a tiempo o no paga cualquier impuesto que adeude a tiempo y de la manera correcta. También cuando no prepara y presenta una declaración precisa.

El Servicio de Impuestos Internos aplica multas para los contribuyentes incumplidos Freepik

Además, pueden cobrar intereses sobre una sanción monetaria si no se paga en su totalidad. “Cobramos algunas multas todos los meses hasta que pague el monto total que debe”, señalan.

Los 11 tipos de sanciones que el IRS aplica

Es importante comprender y conocer los diferentes tipos de sanciones y qué debe hacer si se recibe una multa. Estas son algunas de sobre las que el IRS envía avisos y cartas:

Declaración informativa : se aplica a los contribuyentes que no presentan o proporcionan la declaración informativa requerida o de beneficiario correctamente antes de la fecha de vencimiento.

: se aplica a los contribuyentes que no presentan o proporcionan la declaración informativa requerida o de beneficiario correctamente antes de la fecha de vencimiento. Falta de presentación : si no se presenta la declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento (incluidas las prórrogas).

: si no se presenta la declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento (incluidas las prórrogas). Falta de pago : se aplica cuando no se paga el impuesto que debe en la fecha de vencimiento.

: se aplica cuando no se paga el impuesto que debe en la fecha de vencimiento. Precisión : se puede imponer una multa si se paga menos de lo que debe incluir en la declaración o al solicitar deducciones o créditos para los que no se califica.

: se puede imponer una multa si se paga menos de lo que debe incluir en la declaración o al solicitar deducciones o créditos para los que no se califica. Reclamo erróneo : cuando el contribuyente presenta un reclamo de reembolso o crédito de impuesto sobre la renta por un monto excesivo y no supone una causa razonable.

: cuando el contribuyente presenta un reclamo de reembolso o crédito de impuesto sobre la renta por un monto excesivo y no supone una causa razonable. Falta de depósito : se establece a los empleadores cuando no pagan los impuestos sobre el trabajo de manera precisa o a tiempo.

: se establece a los empleadores cuando no pagan los impuestos sobre el trabajo de manera precisa o a tiempo. Sanciones a los preparadores : los abogados, contadores públicos certificados, agentes registrados o cualquier persona a quien se le pague por preparar declaraciones de impuestos pueden deber una multa si no cumplen con las leyes, normas y regulaciones fiscales.

los abogados, contadores públicos certificados, agentes registrados o cualquier persona a quien se le pague por preparar declaraciones de impuestos pueden deber una multa si no cumplen con las leyes, normas y regulaciones fiscales. Cheques u otra forma de pago deshonrados : la multa se impone cuando el contribuyente no tiene suficiente dinero en la cuenta bancaria para cubrir el pago de impuestos que debe.

: la multa se impone cuando el contribuyente no tiene suficiente dinero en la cuenta bancaria para cubrir el pago de impuestos que debe. Pago insuficiente de corporaciones : se aplica cuando no pagan el impuesto estimado de manera precisa o a tiempo para una corporación.

: se aplica cuando no pagan el impuesto estimado de manera precisa o a tiempo para una corporación. Pago insuficiente personas físicas : se aplica a personas físicas, patrimonios y fideicomisos que no pagan suficiente impuesto estimado sobre sus ingresos o que lo pagan tarde.

: se aplica a personas físicas, patrimonios y fideicomisos que no pagan suficiente impuesto estimado sobre sus ingresos o que lo pagan tarde. Presentación de información internacional: se aplica a ciertos contribuyentes que no informan de manera oportuna y correcta sobre su actividad financiera de fuente extranjera.

El IRS puede cobrar una sanción cuando no se prepara y presenta una declaración precisa y a tiempo Peter Morgan/AP

La fecha a partir de la cual el IRS comienza a cobrar intereses varía según el tipo de penalidad y aumentan el monto que debe el contribuyente hasta que pague el saldo en su totalidad.

¿Cómo saber si debe pagar una multa?

Cuando el IRS cobra una multa, envía un aviso o una carta que informará sobre la sanción, el motivo del cobro y qué hacer, por lo que la agencia de impuestos aconseja verificar la información para resolver la situación lo antes posible.

Además, indican que si el contribuyente no puede liquidar a tiempo el monto total de los impuestos o multas, es posible abonar lo que pueda al momento y solicitar un plan de pago que le permita reducir las sanciones monetarias futuras.

El IRS provee a los contribuyentes de Estados Unidos ayuda para entender y cumplir con sus responsabilidades tributarias Canva

“Puede evitar una multa presentando declaraciones precisas, pagando sus impuestos en la fecha de vencimiento y proporcionando toda la información en las declaraciones a tiempo”, señala el IRS.

Es posible que se puedan eliminar o reducir algunas sanciones si la persona actuó de buena fe y puede demostrar una causa razonable por la que no pudo cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ley, no es posible eliminar ni reducir los intereses a menos que se elimine o reduzca la sanción.