Tiger Woods participará a inicios de diciembre en el Hero World Challenge, un torneo no oficial que hospeda anualmente en Bahamas, en la que será su primera competencia en más de dos años.

El astro del golf fue incluido este martes en calidad de invitado en la lista de 20 jugadores que jugarán el evento, que tendrá lugar en Albany entre el 3 y 6 de diciembre.

Woods, de 50 años, no compite oficialmente desde el Abierto Británico de julio de 2024 debido a diversos problemas físicos y al accidente de tráfico en el que se vio involucrado el pasado marzo cuando preparaba su retorno en el Masters de Augusta.

El vehículo que manejaba el ganador de 15 títulos de Grand Slam impactó a una camioneta con remolque y volcó en una zona cercana a su residencia en Jupiter Island, Florida.

Las autoridades determinaron que Woods, que llegó a ser arrestado, no había consumido alcohol pero parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia. Su permiso de conducir le fue retirado por cinco años.

En los últimos años, la estrella del golf se ha sometido a múltiples operaciones de espalda y cirugías por graves lesiones en las piernas sufridas en otro accidente de coche en California en 2021.