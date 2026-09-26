TikTok acuerda pagar al menos 100 millones de US$ en EE.UU. para evitar juicio sobre protección de menores

TikTok acordó el viernes llegar a un acuerdo con el estado de Alabama, apenas unos días antes de que comenzara un juicio por acusaciones de que la compañía engañó a los padres sobre las herramientas destinadas a proteger a los niños de contenidos perjudiciales.

"En virtud del acuerdo, Alabama recibirá un mínimo de 100.000.000 de dólares, que deberán ser pagados al estado en un plazo de 45 días, con la posibilidad de recibir hasta 300.000.000 de dólares si se cumplen determinadas condiciones", señaló en un comunicado la oficina del fiscal general de ese estado del sur de Estados Unidos.