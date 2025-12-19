TikTok firma acuerdo para crear empresa conjunta en EE. UU. y evitar prohibición

TikTok dijo que firmó un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas mayoritariamente estadounidenses que le permitiría seguir operando en Estados Unidos, donde está amenazada de prohibición por ser de propiedad china, informaron este jueves medios estadounidenses.

Según un memorando interno de TikTok citado por Bloomberg y Axios, el acuerdo estipula que el 45% del control de la empresa conjunta se asignará a un trío compuesto por las empresas estadounidenses Oracle y Silver Lake, así como por el fondo de inversión emiratí MGX.

El presidente ejecutivo y fundador de Oracle, Larry Ellison, es cercano al expresidente estadounidense Donald Trump.

En el memo, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informa a sus empleados que un tercio de la empresa conjunta estadounidense estará en manos de inversores actuales de ByteDance -entre ellos varios fondos americanos-, y casi el 20% será propiedad de ByteDance, el porcentaje máximo permitido a una empresa china según los términos de la ley.

Esta nueva estructura para TikTok responde a una ley aprobada en 2024 durante la administración del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligaba a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentarse a ser prohibido en su mayor mercado.

Los legisladores estadounidenses, incluido Trump durante su primer mandato, habían advertido que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia a través de su sofisticado algoritmo.

Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump retrasó repetidamente la aplicación de la ley mediante sucesivos decretos. Actualmente el plazo vence el 23 de enero de 2026.

- "Entidad independiente" -

El acuerdo difundido el jueves confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca que indicaba que se había acordado con China la creación de una nueva empresa conjunta que cumpliría con los requisitos de la ley de 2024.

"Tras el cierre del acuerdo, la empresa conjunta estadounidense (...) operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad del algoritmo, la moderación de contenido y la seguridad del software en Estados Unidos", dijo Chew en el memorando, citado por Bloomberg.

Mientras tanto, "las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluyendo el comercio electrónico, la publicidad y el marketing", señaló.

En el memorando no se aclaró si esta unidad seguiría siendo propiedad de ByteDance.

La ley de 2024 buscaba impedir que las autoridades chinas accedieran a los datos personales de los usuarios de TikTok en Estados Unidos.

TikTok admitió que empleados con sede en China tenían acceso a datos de usuarios estadounidenses, pero sostuvo que no se había compartido nada con el gobierno chino.