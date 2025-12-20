Timberwolves vencen 112-107 al Thunder y Edwards brilla en los minutos finales

MINNEAPOLIS (AP) — Anthony Edwards regresó de una ausencia de tres juegos por lesión con 26 puntos y 12 rebotes, anotando el triple decisivo con 38,5 segundos restantes para llevar a los Timberwolves de Minnesota a vencer el viernes por la noche 112-107 al Thunder de Oklahoma City.

Shai Gilgeous-Alexander tuvo 35 puntos y siete asistencias para los Thunder (25-3), quienes perdieron por segunda vez en tres juegos después de comenzar 24-1 tras su campeonato de la NBA la temporada pasada.

Julius Randle anotó 19 puntos con solo tres de 15 en tiros, pero su tiro libre fallado después de un acierto con 53 segundos restantes permitió a los Wolves mantener el balón con una desventaja de dos y preparar a Edwards para su tiro decisivo.

Donte DiVincenzo y Naz Reid anotaron cada uno 15 puntos y Rudy Gobert tuvo 14 rebotes para los Wolves (18-10), quienes perdieron en cinco juegos contra el Thunder en las finales de la Conferencia Oeste la primavera pasada.

Con el inicio del receso festivo, una transmisión nacional y los campeones defensores Thunder en la ciudad, la atmósfera en el Target Center estaba especialmente animada, al igual que el entrenador de los Timberwolves, Chris Finch.

