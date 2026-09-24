Tipos hipotecarios en EEUU superan el 7%, el más alto de la presidencia de Trump

Los tipos de interés de las hipotecas en Estados Unidos están por encima del 7%, según datos publicados por un gigante del sector, alcanzando su nivel más alto desde que Donald Trump volvió a la presidencia.

La tasa de las hipotecas a tipo fijo a 30 años se situaba de media en el 7,03% este jueves, mientras que en el mismo periodo del año pasado estaba en el 6,30%.

Se trata del nivel medio más alto desde el 16 de enero del año pasado, apenas unos días antes de que Trump volviera a la Casa Blanca, según datos del gigante hipotecario Freddie Mac.

Este dato afecta la imagen de los republicanos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que Trump puede perder el control del Congreso.

La guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, ha provocado una subida vertiginosa de los precios del combustible, ya que Teherán tomó represalias bloqueando una vía navegable vital para el transporte de energía.

Ante el aumento de la inflación, el banco central de Estados Unidos subió este mes los tipos de interés por primera vez desde 2023, en un intento por combatir la subida de precios, lo que ha provocado que suban los tipos hipotecarios.