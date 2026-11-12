Tiroteo en centro de Washington causa un muerto y cuatro heridos

Un hombre armado mató a una persona e hirió a otras cuatro en un barrio acomodado del centro de Washington el jueves, antes de atrincherarse en su apartamento y quitarse la vida, informó la policía.

El tiroteo, a 1,5 km de la Casa Blanca, desató una enorme respuesta policial en la capital de Estados Unidos, donde se vieron vehículos llegando a la escena a toda velocidad y helicópteros sobrevolando la zona.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, dijo a periodistas que el atacante mató a tiros a una persona e hirió a otras cuatro en un gimnasio ubicado al lado de su apartamento en la zona de Logan Circle, antes de atrincherarse en su vivienda.

Luego, el hombre disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su casa, antes de pegarse un tiro. Fue declarado muerto en el lugar, según la policía.

Carroll señaló que el sospechoso mantenía "algún tipo de conflicto" con la comunidad de propietarios del edificio.

El jefe de policía indicó que la víctima mortal recibió un disparo en el interior del gimnasio.

Uno de los cuatro heridos se encontraba en estado crítico, mientras que la vida de los otros tres no corre peligro, según Carroll.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó este "acto sin sentido de violencia armada" y dijo que la Casa Blanca había sido informada sobre el incidente.

El tiroteo ocurrió durante la ajetreada hora pico de la mañana, lo que provocó un gran caos en el tráfico a medida que la policía cerraba las calles de la zona.

La policía evacuó a algunos residentes del barrio, mientras que a otros se les indicó que no salieran a la calle.

- En el gimnasio -

El Washington Sun citó a un socio del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que oyó un "estallido" y que luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza.

"Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así", explicó Carney.

Estados Unidos es escenario frecuente de la violencia armada. Miles de personas pierden la vida cada año en este país donde hay más armas de fuego en circulación que habitantes.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos, como el AR-15, una de las armas más populares del país.