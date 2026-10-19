Tiroteo en EEUU deja al menos un muerto

Una persona murió el lunes en un tiroteo ocurrido tras una disputa en un complejo de apartamentos en Ohio, informaron las autoridades estadounidenses descartando reportes iniciales de que una mezquita cercana hubiera sido atacada.

Una unidad dijo antes que sus agentes estaban respondiendo a un tiroteo en una mezquita en Columbus. Posteriormente la policía aclaró que el incidente no estaba relacionado con el lugar de culto.

"Esto no fue un ataque contra la mezquita", dijo a los periodistas el sargento James Fuqua, de la policía de Columbus.

"Hay varias personas en un complejo de apartamentos con una disputa de origen desconocido", señaló.

Añadió que una persona falleció por lo que parecía ser una herida de bala.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Columbus había escrito antes que los agentes estaban "respondiendo a un presunto incidente de disparos en una mezquita".

En una declaración posterior, una portavoz de la agencia dijo que la información preliminar indicaba que los asistentes a un funeral estaban saliendo de la mezquita "cuando, según los informes, se efectuaron disparos por un número indeterminado de individuos".

Los tiroteos mortales son frecuentes en Estados Unidos, donde la tenencia de armas es legal.