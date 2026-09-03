Toluca avanza a la final de la Leagues Cup al vencer 2-0 a León

El Toluca avanzó este miércoles a la final de la Leagues Cup al vencer 2-0 al León en la primera semifinal del torneo jugada en el estadio Shell Energy en Houston (EE.UU.).

Los uruguayos Federico Pereira, al minuto 41, y Federico Viñas, al 69, anotaron los goles para los Diablos Rojos dirigidos por el argentino Antonio Mohamed.

El 1-0 derivó de un tiro de esquina al minuto 41. El Toluca cobró por la punta derecha y, tras un par de rechazos defensivos, Pereira conectó un disparo desde la media luna para marcar.

Al 69, el equipo escarlata comenzó un contragolpe. En el último cuarto del campo, Viñas combinó con Jorge Díaz Price y al recibir la devolución firmó el 2-0 con un toque frente al portero.

Los Diablos Rojos llegaron por primera vez a la final de la Leagues Cup, el único título que les falta bajo el mando del entrenador argentino Antonio Mohamed.

Con esta eliminación terminó la racha de ocho partidos sin perder que tenía La Fiera, adiestrada por el argentino Javier Gandolfi.

La segunda semifinal, también entre equipos mexicanos, se jugaba más tarde entre el América y el Monterrey en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.