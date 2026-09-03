Toluca de Mohamed y Monterrey de Almeyda jugarán la final de la Leagues Cup

El Toluca y el Monterrey se enfrentarán el domingo en la final de la Leagues Cup luego de vencer el miércoles 2-0 al León y 5-4 al América en penales, respectivamente, en las semifinales disputadas en Estados Unidos.

Por primera vez en la historia de la Leagues Cup, las semifinales fueron disputadas exclusivamente por equipos mexicanos.

Tanto la final entre Toluca y Monterrey como el partido por el tercer lugar entre León y América se jugarán el domingo en sedes por definir.

En la primera semifinal jugada entre equipos dirigidos por entrenadores argentinos en el estadio Shell Energy en Houston, Texas, el Toluca de Antonio Mohamed se impuso 2-0 al León de Javier Gandolfi.

Los Diablos Rojos llegaron por primera vez a la final de la Leagues Cup, título que les falta bajo el mando del Turco Mohamed.

"Estamos en otra final y eso no es fácil", dijo Mohamed. "Fuimos muy superiores al rival, que prácticamente no tuvo oportunidades de gol, y nosotros tuvimos muchísimas".

Con esta eliminación terminó la racha de ocho partidos sin perder que tenía La Fiera, adiestrada por el argentino Javier Gandolfi.

"Fue un partido de detalles", dijo Gandolfi. "Hay que reconocer que el rival tuvo una noche muy buena. El sentimiento es de tristeza, teníamos mucha ilusión y los detalles nos dejan con las manos vacías".

Un abrazo entre ambos estrategas fue el preámbulo del partido. Mohamed dirigió a Gandolfi en el Tijuana que se consagró campeón de la liga mexicana en el Apertura 2012.

El 1-0 derivó de un tiro de esquina al minuto 41. El Toluca cobró por la punta derecha, y tras un par de rechazos defensivos, el defensa uruguayo Federico Pereira conectó un disparo desde la media luna para marcar.

En el minuto 69, el equipo escarlata comenzó un contragolpe. En el último cuarto del campo, el delantero uruguayo Federico Viñas combinó con Jorge Díaz Price y al recibir la devolución firmó el 2-0 con un toque frente al portero.

El León terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión del defensa colombiano Jhohan Romaña en el 75, por segunda amonestación.

El Toluca sufrió la expulsión del defensor uruguayo Bruno Méndez, en el 89, también por segunda tarjeta amarilla.

Monterrey elimina al América con drama

La segunda semifinal se jugó en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, California.

Tras un empate 2-2 en tiempo regular, los Rayados del Monterrey dirigidos por el argentino Matías Almeyda derrotaron en penales 5-4 a las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Diego Rossi adelantó a los Rayados 1-0 de manera fortuita. El uruguayo mandó un servicio desde el sector derecho, y el balón techó sorpresivamente al portero Rodolfo Cota.

El 1-1 cayó en el minuto 57 y fue obra del defensa Ramón Juárez, quien tomó el lugar que dejó vacante el uruguayo Sebastián Cáceres, fichado en la víspera por el Celta de Vigo.

Alan Cervantes consiguió el 2-1 para la voltereta en el 64, con un disparo desde fuera del área que superó el lance del arquero argentino Esteban Andrada.

El argentino Lucas Ocampos firmó el 2-2 pocos minutos después con un penal marcado por una discutida falta sobre Orbelín Pineda.

En las tandas de penales, Alan Cervantes falló por el América y el belga Hugo Cuypers hizo el cobro decisivo por el Monterrey.