Toluca es campeón de la Leagues Cup al vencer 2-0 al Monterrey en la final

El Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed se consagró campeón este domingo de la Leagues Cup al vencer 2-0 al Monterrey, en una final mexicana jugada en el estadio Shell Energy, en Houston.

Alexis Vega, al minuto 4, y el brasileño Helinho, al 70', marcaron los goles para la victoria de los Diablos Rojos.

Un hombre clave en esta coronación de los Diablos Rojos fue el delantero uruguayo Federico Viñas, recién fichado, quien participó en las jugadas de ambos goles.

Esta Leagues Cup es la sexta corona para la dinastía escarlata dirigida por el Turco Mohamed, que incluye dos títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Mohamed ha ganado seis de siete finales con el Toluca, y en esta le ha dado nuevamente la Leagues Cup a la Liga MX luego de tres ediciones conquistadas por clubes de la MLS.

En lo que resta del año, Mohamed y el Toluca tendrán la oportunidad de sumar dos trofeos más: el Apertura 2026 en México y la Copa Intercontinental.

Alineaciones:

Toluca: Hugo González - Brian García (Diego Barbosa 61'), Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo - Franco Romero, Nicolás Castro (Luan Garcia 68') - Helinho (Paulinho 80'), Jesús Angulo (Jorge Díaz 61'), Alexis Vega (Víctor Guzmán 68') - Federico Viñas. DT Antonio Mohamed.

Monterrey: Esteban Andrada - Ricardo Chávez (Uros Djurdjevic 75'), Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga - Óliver Torres (Luca Orellano 75'), Orbelín Pineda (Iker Fimbres 88') - Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona (Fidel Ambriz 88') - Hugo Cuypers. DT Matías Almeyda.