Toluca vence a Austin y garantiza un finalista mexicano en Leagues Cup

Beneficiado por una temprana expulsión, Toluca derrotó este miércoles 2-0 a Austin FC en los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo que tendrá un finalista mexicano por primera vez desde la ampliación de 2023

Toluca enfrentará a León en una semifinal completamente mexicana de esta competencia conjunta entre la Liga MX y la MLS, hasta ahora dominante en el palmarés con triunfos del Inter Miami de Lionel Messi (2023), Columbus Crew (2024) y Seattle Sounders (2025)

Este año, en cambio, podría darse un pleno de la Liga MX en semifinales. Los Rayados de Monterrey ya están instalados en la otra llave y esperan rival del último cruce de cuartos entre el América de México y el estadounidense Columbus Crew en la noche del miércoles

Un gol de penalti del brasileño Helinho en el minuto 53 y otro del mexicano Jorge Díaz Price en el 90+7 le dieron el boleto a Toluca en un juego disputado en sede neutral, el estadio Sports Illustrated de Harrison (Nueva Jersey)

Austin, con prácticamente todo el público en contra, fue inferior desde el principio a los pupilos del argentino Antonio Mohamed y sus posibilidades menguaron todavía más con la temprana expulsión de Joseph Rosales en el minuto 40

El defensor hondureño realizó una dura entrada al tobillo del uruguayo Federico Pereira que le costó la roja directa después de que el árbitro canadiense Filip Dujic revisara la acción en el monitor

Tras el descanso los Diablos Rojos avanzaron líneas y encontraron el premio deseado cuando el defensor ucraniano Oleksandr Svatok derribó en el área al mexicano Jesús Angulo

Helinho, el jugador más peligroso del partido, convirtió la pena máxima en el minuto 53

Los texanos, rescatados con varias providenciales atajadas del veterano Brad Stuver, tuvieron su gran opción de empatar en el 73 cuando el brasileño Guilherme Biro remató de forma defectuosa en inmejorable posición

Tanto el brasileño como el banco de Austin reclamaron penalti y el árbitro expulsó al mediocampista español Ilie Sánchez, que acababa de ser sustituido

Cuando ya expiraba el tiempo de descuento, un despiste defensivo de la escuadra de la MLS permitió que Díaz Price se plantara ante Stuver y colocara el 2-0 final

Con sede y fecha aún por definir, el equipo del Turco Mohamed pugnará por un puesto en la final contra León, que el martes goleó en su turno al Real Salt Lake por 3-0