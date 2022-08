Tommy Lee publicó una osada foto desnudo que desconcertó a sus seguidores e Instagram la censuró

A sus 59 años, Tommy Lee sigue generando polémica por su irreverente personalidad. Esta vez fue más allá porque su publicación en Instagram fue censurada y aunque después no habló al respecto, sí compartió otras imágenes que alentaron la conversación entre sus seguidores: “No podemos pretender que nada pasó”, escribió uno de ellos, mientras otros le pedían respuestas.

La selfie que fue eliminada por dicha red social horas después mostraba al músico disfrutando del calor del verano completamente desnudo, en lo que parece ser un baño. Solo se veía una parte de su cara, pero los tatuajes en el cuerpo no mienten respecto a su identidad. Si algunas celebridades prefieren ser conservadoras, ese estilo va contra la rebeldía de Tommy Lee, quien no dejó nada a la imaginación del casi millón de personas que lo siguen.

Un fragmento de la fotografía que Tommy Lee compartió en sus redes sociales y que sorprendió a sus seguidores @tommylee - @tommylee

La imagen ya no existe en Instagram, pero permanece en Twitter, donde motivó todo tipo de reacciones entre los usuarios: “¿Estás borracho ahora mismo?”; “Tommy, Tommy, no otra vez”, “¡Dios mío! Tommy, no esperaba ver esto cuando me di cuenta de que tuiteaste”, algunos más lo felicitaron por la publicación y otro hasta recordó una parte de la miniserie que recientemente se estrenó: “¿Es verdad que habla como en la serie Pam & Tommy?”.

Lo anterior en referencia a la producción de Hulu que retoma la historia del escándalo por el video sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee en los años 90, cuando ella era un ícono femenino de la cultura pop y él el popular baterista de Möntley Crüe. Dicha grabación fue considerada la primera filtración de tipo sexual que involucraba a dos celebridades y salió a la luz en 1997, poco antes de que la pareja terminara con su matrimonio, el que inició a cuatro días de conocerse, debido a que ella lo denunció por agresión física.

La miniserie compuesta por ocho episodios revela tantos detalles de la vida privada de la pareja que en un fragmento, retomado de la autobiografía de Lee, Tommyland, lo exhibe hablando con una de sus partes íntimas. La producción le dio voz a su miembro en una conversación extraña en la que Tommy le revela que se está enamorando de Pamela y su órgano reproductor se muestra en contra de esta relación. Esa es una de tantas escenas que causaron polémica tras el estreno en febrero.

Tommy Lee y Pamela Anderson (Photo by Denise Truscello/WireImage) Denise Truscello - WireImage

La actriz Pamela Anderson no dio autorización para la realización de Pam & Tommy, incluso se supo que la producción la buscó cuando iniciaron el rodaje, pero los ignoró. Fuentes cercanas aseguraron que ni siquiera está interesada en ver un fragmento. En cambio, Tommy Lee, quien tampoco participó en el desarrollo, manifestó interés por conocer cómo manejaron la historia y meses después aseguró que es divertida, pero no cuenta lo que realmente sucedió cuando les robaron la polémica cinta.

Mientras tanto, Lee sigue generando conversación alrededor de su personalidad y aunque no es la primera vez que muestra partes de su cuerpo desnudas porque ya había publicado una fotografía de espaldas, sí es la primera que muestra un desnudo frontal y sus fanáticos están desconcertados.