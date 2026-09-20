Tormenta tropical Fay se forma lejos de la costa; se prevé que Odalys tome fuerza de huracán

Miami (AP) — Una nueva tormenta tropical se ha formado en el norte del océano Atlántico, pero no parece representar una amenaza para tierra.

La tormenta tropical Fay, que se formó temprano el domingo, se ubicaba unos 730 kilómetros (unas 450 millas) al suroeste de las Azores. No hay alertas ni avisos costeros en vigor, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Es probable que Fay se disipe para finales de la semana.

Por separado, la tormenta tropical Odalys se ha formado al suroeste de la costa oeste de México y se espera que se fortalezca hasta convertirse en huracán para el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que el vórtice de la tormenta está a unos 2.005 kilómetros (1.245 millas) al suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph). Se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h (8 mph).

No hay alertas ni avisos costeros en vigor para ninguna de las dos tormentas tropicales.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 75 km/h (45 mph) a las 5:00 de la mañana EDT. Se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

Se desplazaba hacia el norte-noreste a 7 km/h (5 mph).

Las Azores son una región autónoma de Portugal, a unos 1.287 kilómetros (800 millas) de la costa del Portugal continental.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.