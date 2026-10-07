Tormenta tropical Simón se forma en el océano Pacífico frente a costa suroeste de México

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Simón se formó el miércoles en el océano Pacífico frente a la costa suroeste de México, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

El ojo del ciclón se ubicaba a unos 285 kilómetros (175 millas) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, México. Se prevé que el meteoro generará fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones en partes del suroeste de México, con precipitaciones de entre 38 y 63 centímetros (15 y 25 pulgadas) en algunas zonas, según un aviso del NHC.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de alrededor de 65 km/h (40 mph), indicó el NHC.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.