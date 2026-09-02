Tras interpretar a Serena, Thea Frodin brilla por sí misma en el US Open

El US Open asistió el martes a una historia de película, con Thea Frodin en el papel principal. La adolescente que interpretó a una joven Serena Williams en algunas escenas del popular film "King Richard" hizo su debut en el Grand Slam de Nueva York.

Frodin, de 17 años, no logró ganar un set ni arañarle un break a la kazaja Elena Rybakina, número dos mundial, pero dejó destellos de su potencial ante miles de aficionados que acudieron a descubrirla.

La californiana ya había mostrado su talento delante de las cámaras cinco años atrás, cuando fue elegida para ejercer de doble de Demi Singleton, la intérprete principal de Serena en King Richard, en algunas escenas de tenis.

La película reconstruye la historia de Richard Williams, padre de Serena y Venus, y su obsesivo plan por hacer de sus hijas unas estrellas del tenis.

El propio Will Smith, ganador de un premio Oscar por su rol de Richard Williams, envió un mensaje de ánimo antes del partido a Frodin a través de Instagram.

"Es difícil alejarse de todo eso. En cierto modo se trata de aceptarlo y de no dejar que te afecte", dijo la prometedora jugadora sobre el revuelo que despertó su presencia en Flushing Meadows.

El mensaje de Will Smith "estuvo bastante genial y fue una experiencia muy buena. Diría que no dejé que nada de eso me afectara", aseguró ante la prensa.

Frodin, con su 1,83 m de altura, fue capaz de superar en aces a Rybakina, que tiene el servicio más temido del circuito.

La estadounidense conectó 11 aces por 6 de la campeona del pasado Abierto de Australia, que acabó imponiendo su ley por 6-3 y 6-2 sobre la pista Grandstand, la tercera mayor de Flushing Meadows.

"Obviamente tuve una primera ronda difícil. Rybakina es una gran jugadora", dijo Frodin. "Intenté ver cómo sería salir sin sentir presión, solo salir y pasar un buen rato".

"Siento que eso fue lo que logré y, obviamente, tengo mucho que aprender, pero estoy emocionada por la mayoría de las cosas que hice", aseguró la estadounidense, de quien Rybakina dijo que "jugó realmente bien".

- Un rodaje "genial" -

Número 585 del ranking mundial, Frodin no había jugado hasta ahora ningún partido de un cuadro principal de un torneo de la WTA.

Aún así, los organizadores del US Open le cursaron una invitación después de que ganara el campeonato nacional estadounidense sub-18 dos semanas atrás.

Tras esta primera experiencia en la élite, Frodin dijo que su primer objetivo es concluir los estudios secundarios.

Después decidirá si ingresa en la universidad o comienza una carrera profesional en el tenis, sin descartar tampoco incursionar otra vez en la actuación.

"Solo recuerdo que fue genial", dijo sobre sus recuerdos del rodaje en una entrevista con la web de la WTA.

"Poder jugar al tenis y estar frente a las cámaras, dos grandes combinaciones. De verdad que lo pasé increíble. Pude estar al lado de actores muy geniales, fue súper divertido", relató.

De lo que sí está segura es del siguiente premio que le gustaría recibir: un encuentro con su ídolo Serena Williams, a la que no pudo conocer en el proceso de King Richard.

"Obviamente estaban pasando muchas otras cosas en esa película, así que seguro que ella estaba ocupada con eso", explicó. "Pero espero tener pronto la oportunidad de conocerla".