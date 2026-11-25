WASHINGTON (AP) — Kilmar Ábrego García, el salvadoreño cuyo caso se convirtió en un punto central del debate migratorio después de que fue deportado por error a su país de origen el año pasado, saldrá de Estados Unidos para irse a vivir a España el martes, informó una persona con conocimiento del asunto y que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a discutir el caso públicamente.

El senador de Maryland Chris Van Hollen se refirió a Ábrego García como un “hombre libre” y afirmó que se mudará a un país de su elección.

“Me siento aliviado de que estará a salvo, en un país de su elección, y libre, incluso de la persecución constante de este gobierno”, dijo el senador en un comunicado.

La noticia se dio a conocer en momentos en que Ábrego García luchaba contra para evitar una segunda deportación a una serie de países africanos propuestos por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés). El juez le dijo a Ábrego García que saliera voluntariamente del país el martes.

Los abogados que representaron a Ábrego García tanto en los procedimientos de inmigración en Maryland como en su caso penal en Tennessee no respondieron de momentos a mensajes en busca de comentarios. Una portavoz de We Are CASA, un grupo de defensa que ha brindado apoyo a Ábrego García y a su familia, se negó a comentar

“Nuestra prioridad sigue siendo mantener a la familia a salvo”, dijo la portavoz, Jossie Flor Sapunar.

Ábrego García, de 31 años, tiene esposa y un hijo nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Maryland desde años, luego de llegar a Estados Unidos sin permiso legal durante su adolescencia. Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que no podía ser deportado a El Salvador debido a que corría peligro luego de que una pandilla había amenazado a su familia. El juez le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), pero no se le otorgó estatus de residencia.

Fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 y deportado a una prisión salvadoreña en lo que un funcionario calificó posteriormente como un “error administrativo”. Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó su regreso a Estados Unidos en junio de 2025, pero sólo después de obtener una acusación formal en su contra en un caso de tráfico de personas en Tennessee. Un juez federal desestimó ese caso en mayo, dictaminando que el empeño del Departamento de Justicia por presentar cargos penales en su contra tenía como objetivo castigar a Ábrego García por impugnar su deportación. El gobierno presentó una apelación en ese caso.

El gobierno de Trump prometió deportarlo a un tercer país, amenazando con enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.

Ábrego García había argumentado que si iba a ser deportado, debía ser a Costa Rica, que ya había aceptado recibirlo. Pero Todd Lyons, exdirector interino del ICE, señaló en un memorando de marzo de 2026 que enviarlo a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”.

Ábrego García debería ser enviado a Liberia debido a que Estados Unidos ha gastado recursos gubernamentales y capital político para negociar que acepte a ciudadanos de terceros países, escribió Lyons. Los intentos por deportarlo a Liberia continuaron incluso después de que Estados Unidos firmó un acuerdo con Costa Rica para aceptar a deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.

El caso dio un giro inusual el 6 de octubre de 2026, cuando, cinco minutos antes de una audiencia en la que se tenía previsto que se determinara si el ICE podía detener y deportar a Ábrego García a Liberia, el acusado y los abogados de ambas partes salieron juntos del tribunal.

Cuando regresaron 15 minutos después, se anunció que la audiencia fue cancelada. Luego, las dos partes se reunieron durante otros 90 minutos antes de salir del tribunal sin dar a conocer una explicación. El abogado de Ábrego García se limitó a decir que el caso judicial no estaba listo para proceder e indicó a los reporteros que revisaran el expediente para conocer el estado del caso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.