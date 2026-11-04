Tras su derrota aplastante, llegó la hora de la autopsia para los republicanos estadounidenses

Tras el serio revés sufrido por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes, el partido de Donald Trump analiza las razones de esta derrota, y algunos sitúan directamente al presidente en el centro de sus quejas.

"Trump estaba en las papeletas esta noche", reaccionó rápidamente el congresista republicano Don Bacon.

"El presidente tenía un índice de popularidad del 35% y a los votantes no les gustaron los precios del carburante, el caos, los aranceles, la manera en que se maltrató a los aliados y los abrazos con Putin", afirmó este crítico habitual de Trump.

Para este representante de Nebraska (centro), que no se presentó a la reelección el martes, "nadie en la Casa Blanca está dispuesto a decirle la verdad al presidente".

Si las elecciones de mitad de mandato se consideran tradicionalmente un referéndum sobre el inquilino de la Casa Blanca, los resultados del martes han sido especialmente severos.

Desde Georgia hasta Texas, pasando por Kansas, Iowa, pero también Carolina del Sur, los candidatos demócratas se impusieron en unos estados en los que Trump ganó con holgura en las presidenciales de 2024.

El vicepresidente JD Vance ofreció él mismo un veredicto sincero: "La guerra es la razón de nuestra derrota".

Una razón "evidente para prácticamente todo el mundo", estimó en un larguísimo mensaje en X el miércoles.

Trump afirmó después que "en gran medida es cierto" lo que dijo su vicepresidente.

Valores "abandonados"

El conflicto contra Irán, desencadenado en febrero por Estados Unidos e Israel, fue ampliamente impopular en las encuestas de opinión entre los estadounidenses.

Y sus consecuencias, en particular sobre los precios de los carburantes, no han hecho más que agravar la crisis del coste de vida en Estados Unidos.

"Tras la era Biden, los estadounidenses querían una economía que funcionara para ellos", subrayó el senador republicano John Curtis.

"En lugar de eso, recibieron una guerra ejecutada con prisas, titulares y titulares de escándalos, una deuda que se hincha hasta los 40 billones de dólares y unos aranceles imprevisibles", añadió el representante de Utah, que llamó a "un retorno a los valores de principios de los conservadores", valores "abandonados a lo largo de la última década".

La Casa Blanca, por su parte, ha preferido atribuir parte de la culpa a la oferta de candidatos presentada a los electores.

"La calidad de los candidatos importa, y el presidente Trump hizo un mejor trabajo promoviendo a los candidatos en el escrutinio que los propios candidatos", afirmó a la AFP un responsable del Ejecutivo, bajo condición de anonimato.

Detrás de la contundente derrota, las cifras señalan también un derrumbe del apoyo de una parte del electorado que había devuelto a Donald Trump al poder en 2024.

Giro de los jóvenes y latinos

"Hemos visto a muchos jóvenes votantes, especialmente a los hombres jóvenes, pasar del Partido Republicano a votar por el Partido Demócrata", destaca Todd Belt, politólogo en la Universidad George Washington.

Un giro de más de 30 puntos con respecto a 2024, según las estimaciones del New York Times.

El voto hispano, en su nivel más alto para un republicano hace dos años, también ha experimentado un cambio de rumbo importante de cerca de 30 puntos, subraya el diario neoyorquino.

"Por su parte, los votantes latinos han respondido alto y claro", estimó Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de la organización pro migrantes America's Voice, que celebró una participación "récord".

"Durante dos años, han tenido una diana en la espalda, independientemente de su estatus de ciudadanía, simplemente por su apariencia o por el idioma que hablan", añadió la responsable, señalando los excesos de la policía de inmigración (ICE) desde el regreso de Donald Trump al poder.

Ahora que se ha establecido el diagnóstico de la derrota republicana, comienza el duro trabajo para los demócratas, señala Todd Belt.

Mientras que los votantes han votado "contra Donald Trump, contra los precios altos, contra la guerra en Irán y los errores que ha cometido este gobierno", los demócratas "deben ahora darles una razón para votar 'a favor' y no solo 'en contra'", remarca el politólogo.