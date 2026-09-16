Travis Kelce, pareja de Taylor Swift, entre las víctimas de una estafa millonaria

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, pareja de la estrella del pop Taylor Swift, fue parte de un grupo de inversores estafados por un asesor financiero que acaba de ser condenado a prisión.

El martes, un juez del estado de Misuri condenó a Siddharth Jawahar a 11 años de cárcel y el pago de 31,35 millones de US$ como indemnización por una estafa en forma de esquema Ponzi, informó la Fiscalía Federal del Distrito Este de Misuri.

En el tribunal, fiscales mencionaron el nombre de Kelce como una de las víctimas de esta trama sin dar detalles de su inversión, según la estación de televisión KMOV de St. Louis.

Jawahar, de 38 años, fue cofundador y socio gerente de Swiftarc Capital, con sede en Texas, cuyos inversores incluían a Kelce.

El juez Zachary M. Bluestone mencionó entre los factores claves de la sentencia tanto la duración del fraude, que se remonta a 2016, como las pérdidas "enormes" y el incumplimiento de Jawahar a la hora de empezar a reembolsar a las víctimas.

Casi todos los fondos se consolidaron en una misma inversión, Philip Morris Pakistan (PMP).

Cuando el valor de PMP cayó, Jawahar mantuvo ante los inversionistas que era rentable y afirmó falsamente que su dinero se había invertido en operaciones específicas que en realidad no ejecutó.

El tribunal señaló que Jawahar tomó más de 35 millones de US$ de Swiftarc pero solo invirtió alrededor de 10 millones entre julio de 2016 y diciembre de 2023.

Una parte del capital fue gastado en jets privados, hoteles y apartamentos de lujo en Texas y Nueva York, ropa, comidas y membresías en clubes privados.

En enero, Jawahar se declaró culpable de tres cargos de fraude por medios electrónicos.

Según documentos judiciales, Jawahar es ciudadano indio y se encontraba de forma irregular en EE.UU. desde 2005.