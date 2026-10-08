Tres medios expulsados de la Casa Blanca piden a un juez que se garantice su acceso

Las cadenas CNN y MSNBC y el medio digital Politico solicitaron el jueves a un juez federal de Washington que prorrogue indefinidamente su acceso a la Casa Blanca.

Los periodistas de estos tres medios fueron readmitidos en la Casa Blanca el 24 de septiembre por decisión del juez, seis días después de que el presidente revocara sus acreditaciones sin previo aviso.

Sin embargo, se les sigue negando el acceso a ciertos eventos en la Casa Blanca o a viajes, concretamente a bordo del avión presidencial Air Force One.

Tras una audiencia de aproximadamente una hora, el juez Timothy Kelly prorrogó hasta el martes su decisión inicial, que expiraba el jueves, de devolver las credenciales de acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico.

Indicó que entonces se pronunciará sobre la petición de los abogados de estos medios de prolongar indefinidamente esa decisión.

"El interés público pesa considerablemente a favor de mantener el statu quo, es decir, el restablecimiento del acceso, para que la población siga siendo informada sobre el presidente y su administración", argumentó Theodore Boutrous, abogado de los tres medios.

Recordó la sorpresa que generó —incluso en el propio entorno del presidente— el anuncio realizado por Donald Trump el 18 de septiembre sobre el bloqueo "con efecto inmediato" del acceso a la Casa Blanca para CNN, MSNBC y Politico, a los que acusó de difundir "información falsa".

El representante del gobierno, Michael Velchik, reiteró el jueves argumentos sobre la "seguridad nacional" y la violación de las "normas periodísticas" para justificar la medida de Trump.

"¿Constituye una violación de las normas periodísticas presentar a la administración bajo una luz negativa?", le preguntó sin embargo el juez, mostrándose escéptico.

En cartas dirigidas a los tres medios, la oficina de prensa de la Casa Blanca les reprochó en particular informaciones de los últimos meses sobre la escasez de municiones de las fuerzas armadas estadounidenses a raíz de la guerra contra Irán.

A mediados de septiembre, el Pentágono terminó reconociendo esa situación.