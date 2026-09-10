Tribunal de apelaciones en EE.UU. ratifica bloqueo a medidas de Trump sobre el voto por correo

Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. confirmó el jueves la decisión de un tribunal inferior de bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que limita el uso del voto por correo en las elecciones legislativas de noviembre.

La jueza de distrito Indira Talwani emitió la semana pasada una orden de suspensión preliminar que prohíbe al Servicio Postal de Estados Unidos (Usps, por sus siglas en inglés) implementar un plan que, según los críticos, restringiría la distribución de las papeletas de voto por correo.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó por unanimidad la orden de Talwani, que el gobierno de Trump ya ha recurrido ante la Corte Suprema.

Los jueces señalaron que coincidían con la conclusión del tribunal de distrito de que aplicar la orden ejecutiva "probablemente dará lugar a la privación del derecho al voto de millones de electores en todo el país, a la vez que proporcionará beneficios mínimos —si es que proporciona alguno— en la lucha contra el fraude electoral".

Una coalición de estados gobernados por demócratas demandó al gobierno alegando que, según la Constitución estadounidense, son los estados —y no el gobierno federal— los que mantienen un amplio control sobre las elecciones.

Carolina del Norte empezó a enviar papeletas de voto por correo a los electores la semana pasada, y otros estados también han comenzado a hacerlo.

Trump firmó en marzo una orden ejecutiva para restringir el voto por correo, alegando que es vulnerable al fraude.

El gobierno de Trump no presentó pruebas para sustentar esas alegaciones, ya que asegura precisamente que al ser las elecciones organizadas por los estados, necesita su colaboración para que haya un censo nacional fiable de votantes.

La orden de Trump exigiría elaborar listas de votantes habilitados y que el Usps solo entregara las papeletas a los electores que figuren en dichas listas.

La Corte Suprema autorizó parcialmente esas medidas, a la espera de pronunciarse sobre el fondo.

Trump ha sido desde hace tiempo un crítico del voto por correo, aunque lo ha utilizado con frecuencia él mismo, incluso el mes pasado, cuando votó por correo en las primarias republicanas de Florida, ya que reside temporalmente en Washington.

El presidente lleva años afirmando sin pruebas que el voto por correo es altamente vulnerable al fraude.

Las encuestas muestran que el Partido Republicano de Trump enfrenta una seria amenaza de perder su estrecho control del Congreso en noviembre, particularmente de la Cámara de Representantes.