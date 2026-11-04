Tribunal de EEUU bloquea plan para deportar migrantes afganos

Un tribunal federal de Estados Unidos bloqueó el martes un plan del gobierno de Donald Trump para deportar a decenas de inmigrantes afganos de regreso a su país, una medida que, según grupos de defensa, pondría en peligro su vida.

La jueza Valerie Caproni, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que Estados Unidos no podía enviar a ningún ciudadano afgano a Afganistán o Pakistán esta semana.

Según documentos judiciales, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) declaró ante el tribunal que no había "vuelos chárter ni comerciales planificados o confirmados" para deportar a ciudadanos afganos en Estados Unidos a Afganistán o Pakistán estos días.

Medios estadounidenses informaron la semana pasada que el gobierno planeaba deportar a más de 150 afganos, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración.

Entre el grupo había familiares de afganos que colaboraron con el ejército estadounidense en el país antes de la caída de Kabul, según AfghanEvac.

"Hace una semana había un avión. Hoy, el gobierno le dijo a una jueza federal que ya no lo hay", declaró tras la decisión el presidente de esa organización, Shawn VanDiver.

"Eso no ocurrió por accidente. Veteranos, activistas, 66 miembros del Congreso y miles de estadounidenses lograron detener este vuelo", añadió.

Los grupos de defensa han advertido que la expulsión de excolaboradores y sus familias podría poner en peligro sus vidas.

Tras recuperar el poder en 2021, las autoridades talibanas anunciaron una amnistía general para los afganos que trabajaron con fuerzas y gobiernos con respaldo occidental, y este año insistieron en que pueden regresar a casa con seguridad.

Pero Naciones Unidas ha registrado informes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y abusos.

Las relaciones entre Pakistán y Afganistán se tensaron desde el regreso de los talibanes al poder y empeoraron desde los enfrentamientos fronterizos que en octubre llevaron al cierre casi total de la frontera.

A principios de este año, Pakistán ordenó en todo el territorio arrestar a ciudadanos afganos sin visado.

Trump prohibió la entrada de viajeros procedentes de varios países, entre ellos Afganistán, y trató de eliminar las protecciones contra la deportación de los afganos, algunos de los cuales habían recibido visas especiales después de 2021.