Trump abre la puerta a indultos a aliados y a vetos a eventuales proyectos de ley demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta el lunes a indultar a aliados e insinuó que vetará eventuales iniciativas del Congreso en caso de que los demócratas arrebaten el control legislativo a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes.

Las encuestas dan altas probabilidades a los demócratas de hacerse con el control de la Cámara de Representantes, y en, menor medida, del Senado, lo que supondría un contratiempo para Trump, que ha gobernado casi dos años con el control de ambas cámaras por su partido.

En un pódcast del New York Post, el presidente adelantó que tras estos comicios concederá una gran cantidad de indultos a sus aliados.

Preguntado sobre si indultaría a "todos los que trabajaron" para él, el republicano aseguró: "Ni siquiera me lo pensaría(...) Lo haría".

"Lo hice con los del 6 de enero", añadió Trump, refiriéndose a los cerca de 1.500 indultos que concedió, el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, a condenados o imputados por la toma del Congreso de 2021.

En caso de que una o las dos cámaras del Congreso pasen a manos de los demócratas, estos tendrán la capacidad para impulsar y aprobar proyectos de ley.

El presidente afirmó que ejercerá su derecho a veto sobre aquellas iniciativas que no le agraden: "Me convertiré en el señor Veto", dijo Trump, antes de añadir que estaría dispuesto a llegar a acuerdos con los demócratas, a los que tachó de "personas que odian" Estados Unidos.

"Te enviarán propuestas, tú las vetarás y, al final, tras uno o dos meses de vetos continuos (...). Vendrán a ti y llegarás a un acuerdo", vaticinó el presidente.

El Congreso puede superar el veto del presidente con el apoyo de dos tercios en ambas cámaras, una mayoría cualificada que se antoja imposible que los demócratas puedan alcanzar.