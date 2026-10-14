Trump afirma que comenzará exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que se está preparando el comienzo de una exploración "masiva" de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, y elogió la posición de la isla ártica para la seguridad de Estados Unidos y Europa.

Washington firmó un acuerdo de seguridad con los líderes de Groenlandia y Dinamarca después de que Trump amenazara con tomar por la fuerza el territorio danés, estratégicamente importante dentro del Círculo Ártico.

Groenlandia, que se encuentra en la ruta más corta para misiles entre Rusia y Estados Unidos, representa una ubicación altamente estratégica para el "Escudo de la Cúpula Dorada" que se propone Trump.

También cuenta con yacimientos de tierras raras sin explotar y podría ser un actor clave a medida que el deshielo polar abra nuevas rutas marítimas.

"¡Una exploración masiva de petróleo, gas y minerales se está preparando para comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!", afirmó Trump en un mensaje en Truth Social.

Citando a expertos, Trump agregó que "la cantidad de petróleo fácilmente disponible es mucho mayor que la de casi (...) cualquier lugar del mundo".

El presidente no dio detalles sobre la posible participación estadounidense.

En agosto, informaciones en los medios sobre operaciones preparatorias de una empresa petrolera estadounidense en una remota región del este de Groenlandia inquietaron a los habitantes y a las autoridades de la isla.

En el mismo mensaje en Truth Social, Trump elogió la posición de Groenlandia como "insuperable" para la seguridad de Estados Unidos y Europa.

"Cualquier futuro ataque contra Estados Unidos tendrá que atravesar Groenlandia, donde nuestra defensa derribará de forma rutinaria drones, misiles o cualquier otra forma de arma aún no concebida", dijo Trump.

"¡Nos brinda tiempo, ubicación y línea de visión, como en ningún otro lugar del mundo!", añadió.

Trump firmó un acuerdo de seguridad con los líderes de Groenlandia y Dinamarca en septiembre.

En virtud del pacto de 10 páginas, Estados Unidos construirá dos bases militares en el sur y el este de Groenlandia.

Estas se establecerán en Narsarsuaq, en el sur de la isla, y en Mestersvig, en el este, además de la base de Pituffik que ya opera en el norte.