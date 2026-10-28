Trump afirma que "muy pronto" se organizará una reunión entre Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que "muy pronto" se organizará un encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Ucrania, Volodimir Zelenski.

El anuncio se dio en momentos en que el gobierno del magnate republicano intensifica los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev, iniciada hace casi cinco años.

"Muy pronto se organizará una reunión y creo que se podrían lograr grandes avances", dijo Trump a los periodistas.

Zelenski declaró el domingo que una cita trilateral entre Kiev, Washington y Moscú se efectuaría en noviembre para reactivar las estancadas conversaciones de paz.

El Kremlin había dicho previamente que tal reunión se celebraría en noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado reunirse con Zelenski e insiste en que Moscú pretende tomar el resto del este ucraniano.

Trump llegó al poder en enero de 2025 con la promesa de terminar con esa guerra en 24 horas, pero tras un año de negociaciones no se registraron avances, mientras el conflicto se cobra miles de vidas.

Trump en las últimas semanas se ha distanciado de Zelenski para acercarse a Putin, con un acuerdo para comprar diésel ruso buscando reducir los precios del combustible, que se dispararon por su guerra en Irán.