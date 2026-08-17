Trump amenaza a Omán con bombardearlo si hace un acuerdo con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si "se interpone" en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz; e hizo un llamado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bombardear Omán si "se interpone" en un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz, e hizo un llamado a Teherán para que se rinda.
"Si Omán se interpone, los bombardearemos y los destrozaremos", le dijo Trump al periodista de Fox News Trey Yingst, al referirse a las conversaciones en curso entre Omán e Irán para controlar el estrecho de Ormuz, paralelas a los acercamientos que lleva adelante Estados Unidos.
Trump también señaló que Irán debería "levantar la bandera blanca y rendirse", según un mensaje que Yingst publicó en X a propósito de su entrevista con el mandatario.