El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer "duras sanciones" a las empresas estadounidenses que construyan sus centros de datos en otros países, al mencionar expresamente a su rival China.

El vertiginoso desarrollo actual de la tecnología de inteligencia artificial (IA) depende en gran medida de la construcción de grandes centros de datos que consumen enormes cantidades de electricidad, lo cual ha provocado reacciones políticas adversas en diversas comunidades de Estados Unidos.

Estos centros de datos han elevado las tarifas eléctricas, generan contaminación atmosférica y consumen cantidades ingentes de agua.

Trump advirtió que cualquier ralentización en la construcción de centros de datos en Estados Unidos afectaría al liderazgo del país en el ámbito de la IA, a la que su administración se refiere como "superinteligencia".

"No permitiremos que los centros de datos se instalen en otros países porque China se adueñaría de todos, y no permitiremos que eso pase. Y vamos a imponer duras sanciones a las empresas que lo intenten", dijo Trump en una conferencia de prensa.

"Si lo hacen, pueden hacerlo. Pero les vamos a imponer un impuesto tremendo", agregó.

"Quien gane en la superinteligencia, gana. Hay que sacar provecho de los centros de datos. Hagan que paguen. Hagan que paguen a su comunidad", dijo el mandatario republicano. "Pero saquen provecho. No los cierren".

Aludió asimismo a otras "sanciones", sin especificar cuáles, que su administración podría imponer a las empresas que construyan centros de datos en el extranjero.