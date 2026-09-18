Trump anuncia acuerdo con Dinamarca que otorga a EE.UU. "control permanente" de la seguridad de Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que había alcanzado un acuerdo con Dinamarca que otorga a EE.UU. el "control permanente" sobre la seguridad de Groenlandia y prohíbe a adversarios extranjeros establecer bases allí

"Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han celebrado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a EE.UU. el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", dijo Trump en su red Truth Social

"A partir de ahora, ningún adversario de EE.UU. podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", señaló