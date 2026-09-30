Trump anuncia hasta US$ 200.000 millones en inversiones surcoreanas en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles hasta 200.000 millones de US$ de inversiones surcoreanas en Estados Unidos, destinadas a tres proyectos energéticos, entre ellos un gasoducto en Alaska y varias centrales nucleares.

El gas extraído del norte de Alaska debe ser transportado a lo largo de 1.300 kilómetros hasta un puerto situado en el sur de ese estado, donde será transformado en GNL y exportado por barco hacia su principal mercado, Asia.

Pero este ambicioso proyecto ha suscitado críticas, en particular de defensores de la biodiversidad, así como incertidumbres sobre su ejecución relacionadas con problemas de costes y viabilidad económica, que han obstaculizado su avance.