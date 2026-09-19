Trump anuncia la ampliación de un programa de reducción del precio de los medicamentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes la ampliación de un programa destinado a reducir el precio de ciertos medicamentos al nivel al que se venden en otros países.

La Casa Blanca señaló que 26 farmacéuticas han aceptado bajar los precios que cobran a Medicaid para que se ajusten a los más bajos pagados por naciones desarrolladas comparables; Medicaid es un programa financiado por los estados y el gobierno federal para residentes de bajos ingresos.

"Esto ahorrará a los estados miles de millones de dólares al año en medicamentos y les permitirá invertir esos ahorros en brindar una mejor atención médica y servicios de mayor calidad al pueblo estadounidense", dijo Trump en el Despacho Oval.

Y añadió: "Solo esta medida debería asegurarnos las elecciones de mitad de mandato".

El aumento del costo de vida es un tema central de cara a las elecciones de noviembre, que decidirán qué partido controla el Congreso.

El Partido Republicano de Trump se negó a prolongar los generosos subsidios que habían sido una pieza clave del programa de salud "Obamacare" a finales del año pasado, lo que disparó las primas mensuales del seguro para millones de personas.

El programa de precios de medicamentos se lanzó en enero de 2026.

Según informaron las autoridades, se amplió después de que los 50 estados —así como la capital, Washington, y el territorio asociado de Puerto Rico— solicitaron unirse.

Los beneficiarios de Medicaid ya suelen pagar sumas simbólicas por sus medicamentos, aunque el programa podría ayudar a reducir los costos para los gobiernos estatales.

De acuerdo con la Casa Blanca, se podrían generar casi 65.000 millones de dólares en ahorros federales y estatales en la próxima década.

Pero el programa genera escepticismo debido a su falta de transparencia, ya que no se han hecho públicos detalles clave, incluidos los términos de los acuerdos alcanzados con las farmacéuticas y qué medicamentos recibirán descuentos.