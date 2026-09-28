Trump anuncia la "mayor" planta siderúrgica de EE.UU. en el disputado estado de Iowa

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el lunes planes para construir lo que calificó como la mayor planta siderúrgica de la historia de Estados Unidos en Iowa, un estado clave en disputa para las elecciones de medio mandato que se celebrarán en pocas semanas.

"Hoy estamos encantados de anunciar que Masabi Metallics construirá la mayor planta siderúrgica de la historia estadounidense en nuestro gran estado", dijo Trump en el Despacho Oval.

La Casa Blanca indicó que la acería costaría 15.000 millones de US$ y utilizaría mineral de hierro de la nueva mina de hierro de Masabi en Minnesota, que describió como la primera nueva mina de hierro en Estados Unidos en 50 años.

El presidente de la casa matriz de Masabi, el indio Rewant Ruia, explicó que este proyecto "representa un nuevo capítulo para nuestra compañía".

Iowa es uno de varios estados que los republicanos normalmente esperarían mantener con comodidad, pero que ahora observan con preocupación de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

Trump ganó Iowa con holgura en las elecciones presidenciales de 2024, pero la candidata republicana al Senado, Ashley Hinson —que estaba junto a él en el Despacho Oval—, va actualmente por detrás de su rival demócrata en las encuestas.

Los republicanos corren el riesgo de perder el control no solo de la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato, sino también del Senado, lo que haría naufragar el programa legislativo de Trump y lo pondría en riesgo de un tercer juicio político.