Trump anuncia que altos responsables de EE.UU. e Irán se reunieron el martes en la ONU

Donald Trump anunció el martes que responsables iraníes y estadounidenses se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Fue un encuentro que duró tres horas", dijo ante periodistas el presidente estadounidense, quien calificó de "muy buena" la reunión y aseguró que había previsto otro diálogo "en un futuro muy cercano".

Trump anunció esta reanudación del diálogo con Teherán durante una rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Me siento muy bien" respecto a estas conversaciones, dijo el emisario estadounidense Steve Witkoff, presente al lado de Trump.

El yerno del presidente, Jared Kushner, que también había participado en negociaciones con Teherán antes de que se interrumpieran en junio, se encontraba igualmente en la sala.

Un poco antes, desde la tribuna de la ONU, Donald Trump dijo que tenía la opción entre conducir "al infierno" a Irán o llegar a un acuerdo, y predijo que se encontraría una solución diplomática después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.