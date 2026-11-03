Trump anuncia recorte de USD 3.800 millones en asistencia anual a la seguridad de Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Washington está poniendo fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual de 3.800 millones de dólares a su aliado hasta 2028.

Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

"Ayudaremos a Israel si lo necesita", añadió en una entrevista en el programa estadounidense Fox and Friends, tras reafirmar que había acordado la decisión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Israel es nuestro número uno; les damos más que a nadie, y ya no la necesitan", aseguró. "Si la necesitaran, diría que la mantuviéramos", agregó.

El presidente estadounidense justificó en parte la decisión por los ataques del demócrata del ala izquierdista, Abdul El Sayed, que se presenta al Senado en las elecciones de mitad de mandato del martes tras canalizar el descontento popular y el sentimiento antiisraelí.

"¿Por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como un El Sayed cuando ellos no la necesitan?", dijo en Fox, refiriéndose a Israel y a la ayuda.