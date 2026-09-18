Trump anuncia un acuerdo de seguridad "permanente" sobre Groenlandia con Dinamarca

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que alcanzó un acuerdo con Dinamarca que otorga a Estados Unidos el "control permanente" sobre la seguridad de Groenlandia, lo cual impediría que Rusia y China instalaran bases en el territorio ártico.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha insistido una y otra vez en que Washington necesitaba controlar Groenlandia por razones estratégicas, lo que alarmó a Dinamarca, aliada de la OTAN, y desató una dura reacción de la alianza atlántica.

Dinamarca y Groenlandia —un territorio autónomo bajo control de Copenhague— celebraron el pacto anunciado por Trump y dijeron que lo firmarán al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

"Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han celebrado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia", escribió Trump en su red Truth Social.

"A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito", señaló.

El mandatario dijo que se trata de un acuerdo de "vida infinita, ¡no tiene fin!", y anunció que Washington comenzará de inmediato a construir una importante presencia militar en el territorio.

- "Buen acuerdo" -

Trump ha advertido en reiteradas ocasiones de los intentos de Rusia y China de afianzarse en Groenlandia, en plena pugna estratégica por la supremacía en un Ártico cada vez más cálido, y el Departamento de Estado ha dejado claro que no permitirá que lo hagan.

"Este acuerdo garantiza que China y Rusia no puedan tener una base en Groenlandia, que no puedan enviar tropas a Groenlandia, y que se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles", afirmó un funcionario del Departamento de Estado.

En el foro económico de Davos, el pasado enero, Trump alcanzó un supuesto acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de Groenlandia, cuyos términos siguen siendo vagos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había declarado el lunes su optimismo respecto a que las conversaciones en curso con Estados Unidos y Groenlandia desde enero pudieran resolver la disputa.

El viernes, celebró "que exista la perspectiva de un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos", y añadió que era "bueno para la OTAN y para Europa".

El jefe de gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que lo convenido con Washington "refuerza" la seguridad del territorio.

- Tensiones en la OTAN -

Trump no dio detalles sobre cómo funcionaría el acuerdo, y no estaba claro si estaba vinculado a lo negociado con Rutte o se trataba de algo sustancialmente diferente.

Pero varios medios reportaron que Estados Unidos quiere abrir tres nuevas bases militares en el sur de Groenlandia, además de la base de Pituffik que ya tiene en el norte del territorio.

Un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permite a Washington aumentar el despliegue de tropas y las instalaciones militares en la isla, siempre que informe previamente a Dinamarca y a Groenlandia.

En el punto álgido de la crisis, Trump no descartó usar la fuerza para apoderarse del territorio, de 57.000 habitantes, lo que generó inquietud en la UE y en la OTAN.

Desde entonces, las tensiones se han reducido en cierta medida y, en un aparente intento de apaciguar a Trump, la OTAN lanzó una nueva misión para reforzar la seguridad en el Ártico.