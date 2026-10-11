Trump anuncia un "cese al fuego energético" entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que Kiev y Moscú acordaron un "cese el fuego energético", en medio de crecientes tensiones del mandatario con su par ucraniano, Volodomir Zelenski, por un pacto entre Rusia y Estados Unidos sobre el diésel.

Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo rusas.

"A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!", escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social.

Rusia no reaccionó de inmediato al anuncio.

Zelenski se mostró sorprendido, pero dispuesto a dar su visto bueno.

"El anuncio de la tregua fue una noticia para mí", declaró Zelenski al medio digital Axios. Pero si Trump la negoció con el presidente ruso Vladimir Putin "estamos preparados y la aceptaremos", agregó.

"Ucrania respalda el alto el fuego, y es importante que Rusia lo respalde también. Esperamos los detalles de la parte estadounidense", publicó luego Zelenski en su cuenta de Facebook.

Más temprano el presidente ucraniano había dicho que "toda medida de desescalada debe ser recíproca y contar con garantías concretas".

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Kiev califica de represalias justas frente a los bombardeos de Moscú, han indignado a Trump, que considera que agravan la escasez mundial de combustible.

Su arremetida contra Zelenski este fin de semana se produce tras anunciar el viernes un inesperado acuerdo entre Washington y Moscú para la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses que pesan sobre Rusia.

- "Nosotros decidimos nuestro destino" -

Tras el alza de los precios del combustible en Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, ese pacto es visto como una forma de aliviar a los consumidores estadounidenses antes las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, en las que el partido Republicano de Trump arriesga perder el control del Congreso.

"Más le vale detenerse", dijo Trump el sábado dirigiéndose a Zelenski, y llegó incluso a "sugerir" a los ucranianos que elijan "a un nuevo líder capaz de alcanzar un acuerdo" de paz con Moscú.

"Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", respondió Zelenski en una entrevista emitida el domingo en el canal ABC.

Esta nueva arremetida de Trump contra el presidente ucraniano recuerda el explosivo encuentro entre ambos en la Casa Blanca en febrero de 2025.

Trump reclamó luego, como lo hace Moscú, elecciones en Ucrania, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial.

"Nosotros, los ucranianos, decidimos nuestro destino y nuestra libertad. Somos un pueblo libre y elegimos a este presidente", aseguró Olessia Gontcharuk, de 40 años, entrevistada en una calle de Kiev.

El petróleo que compre Washington a Moscú "representa la sangre de nuestros hombres, de nuestros hijos, de nuestras madres", dijo.

Zelenski ha afirmado en varias ocasiones que Ucrania podría organizar elecciones en caso de un alto el fuego de larga duración con Moscú.

"Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", dijo el domingo al canal ABC.

Rusia ha rechazado en varias ocasiones esta idea con el argumento de que una larga pausa permitiría al ejército ucraniano reforzarse.