Trump arremete contra las elecciones "amañadas" de Brasil tras la derrota de Bolsonaro

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que las elecciones de Brasil estuvieron "amañadas" y fueron "muy corruptas", tras la victoria del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre su aliado de derecha Flávio Bolsonaro.

La derrota de Bolsonaro supone un revés para Trump tras un año y medio de victorias conservadoras resonantes en América Latina.

"Me pareció terrible", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington rumbo a un mitin de campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

"Yo no tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección manipulada… se veía tan corrupta, tan terrible", aseveró.

Trump ha cuestionado su derrota en las presidenciales de 2020 —calificándolas de amañadas— y ha puesto en duda las elecciones legislativas de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, en las que su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso.

Aliado de la familia Bolsonaro, Trump esperaba claramente una victoria de Flávio.

"Las elecciones tienen que ser indiscutibles y a mí me pareció que se veía muy mal", continuó Trump.

Pero Trump se mostró evasivo cuando le preguntaron si planeaba tomar alguna medida respecto al resultado brasileño.

"Yo no me postulo en Brasil, me postulo en Estados Unidos", dijo el republicano.

"Me gusta Lula, me llevo muy bien con él. Solo pensé que daba una imagen muy negativa la forma en que se contabilizó —con la prórroga".

La jornada electoral brasileña, que todos los observadores veían como muy reñida, sufrió un momento dramático cuando estaban a punto de cerrar las urnas, y la campaña de Lula pidió una extensión de dos horas, alegando problemas de transporte en algunas regiones.

La prolongación en el horario fue decidida por un juez de la corte suprema, lo que provocó protestas de Bolsonaro.

A pesar de su cercanía con los Bolsonaro, Trump también ha mostrado una extraña simpatía por Lula, afirmando que, pese a las turbulentas relaciones comerciales, él y el veterano dirigente de izquierda, ambos de 80 años, tienen "una química excelente".