Trump arremete contra Noruega, enojado por no haber obtenido el Nobel de la Paz

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra Noruega, a la que calificó de "país de mierda", y afirmó que los inmigrantes noruegos no son bienvenidos en Estados Unidos porque el Comité del Nobel no le concedió el premio de la Paz.

"Francamente, Noruega apesta. Noruega se ha convertido en un país de mierda, de hecho", dijo Trump en un mitin de campaña el domingo.

Trump, que comenzó su segundo mandato presidencial en enero de 2025, no ha ocultado su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz.

La jueza y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Navi Pillay, de Sudáfrica, fue la ganadora del premio este año, una decisión que Trump calificó de "vergonzosa y bochornosa".

El mandatario estadounidense declaró el domingo que recibiría con agrado a inmigrantes de ciertos países, pero no de Noruega "porque no obtuve el premio Nobel".

"Así que no quiero a nadie de Noruega", afirmó en la ciudad de Port Huron, en Michigan, en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Ya el año pasado, cuando la líder de la oposición venezolana María Corina Machado obtuvo el Nobel de la Paz, Trump había mostrado su enojo por no ser reconocido con el galardón.

El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, respondió el lunes a los comentarios de Trump sobre el Nobel, insistiendo en que el comité es independiente.

"Él sabe muy bien que el Comité del Nobel es independiente. Se lo hemos recordado, por si acaso alguien tenía dudas, y eso sigue siendo así", declaró a la radio pública NRK.

Trump fue objeto de duras críticas en 2018, durante su primer mandato, por utilizar expresiones vulgares similares para referirse a Haití y a algunos países africanos.