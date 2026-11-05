Trump augura un acuerdo con Rusia sobre Ucrania que podría incluir "a toda Europa"

El presidente estadounidense, Donald Trump, pronosticó el jueves un acuerdo "muy grande" con Rusia que abarcaría no solo la guerra en Ucrania, sino "a toda Europa".

El mandatario habló tras sostener una reunión no programada con un enviado del líder ruso Vladimir Putin, quien llegó a la Casa Blanca para mantener conversaciones con funcionarios ucranianos a instancias de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

"Va a ser algo muy grande. Va a implicar más que Ucrania, y podría incluso decir que podría implicar a toda Europa", dijo el mandatario estadounidense a los periodistas.

"Va a ser un acuerdo grande y maravilloso, y todo el mundo va a estar encantado", añadió.

Trump aclaró que no ha conversado con los funcionarios ucranianos que también estaban el jueves en la Casa Blanca.

Sus comentarios podrían avivar los temores en Europa de que se esté acercando al Kremlin y vaya a empujar a Ucrania hacia un acuerdo desfavorable para poner fin a la invasión rusa.

Las capitales de la OTAN también están atentas para ver si Trump, que ha insinuado la retirada de tropas del continente, accederá a las exigencias de Putin para reducir la influencia estadounidense en Europa.

Trump, que prometió poner fin a la guerra en Ucrania en un plazo de 24 horas tras asumir el cargo en enero de 2025, también ha presumido en repetidas ocasiones de inminentes acuerdos de paz que nunca se materializaron.

Melania Trump había pedido antes un nuevo alto el fuego "más duradero" en Ucrania mientras presidía una inusual reunión entre funcionarios de Moscú y Kiev.

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