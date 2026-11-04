Trump bajo presión sobre guerra con Irán tras derrota republicana

Donald Trump lo admitió claramente este miércoles: la histórica derrota de su Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos debe atribuirse a la guerra con Irán.

Cuando periodistas le preguntaron si estaba de acuerdo con la afirmación del su vicepresidente, JD Vance, de que el conflicto con Irán fue la razón por la que su formación política perdió los comicios del martes, Trump respondió: "Creo que en gran medida es cierto, porque hizo que la gasolina subiera un poco a corto plazo".

La oposición demócrata infligió a Trump y a los republicanos una aplastante derrota al recuperar, el martes, el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.

Queda por ver cuál será, a partir de ahora, la estrategia del presidente estadounidense respecto a la república islámica, que oscila entre su expreso deseo de poner fin a la guerra y sus amenazas de acabar con Irán.

Numerosos votantes estadounidenses consultados por la AFP el día de los comicios mencionaron el aumento del costo de vida y la guerra en Irán para explicar el sentido de su voto.

Es el caso de Gabrielle Schlueter, una votante de Georgia de 69 años ya jubilada, para quien "el hecho de que se esté en plena guerra no aporta prácticamente ninguna ventaja".

"Lastre político"

"El mensaje de los votantes es claro: quieren verse liberados de los costos económicos de la guerra. La cuestión es si Trump se dará cuenta de ello o si persistirá en la misma política que contribuyó a esta derrota histórica", opinó a la AFP Sina Toossi, del Centro de Estudios Internacionales en Washington.

En un correo electrónico Toosi dijo que Trump se encuentra "ahora en un callejón sin salida". La guerra en Irán es un "lastre político" para el presidente, agregó.

Una escalada con Teherán no ofrece "ningún camino claro hacia la victoria y corre el riesgo de arruinar aún más su presidencia".

En el extranjero, estas elecciones fueron seguidas con una atención inusitada para unos comicios de mitad de mandato, precisamente debido al carácter imprevisible del magnate republicano, incluida su actitud hacia Irán.

"Ya sea por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses han dicho NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos ese mensaje", escribió el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, en su cuenta de X.

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, se mostró, sin embargo, más cauto, declarando que quienes esperan un cambio en la política de Estados Unidos "se equivocan", según afirmó en un comunicado publicado en su sitio web.

"Un duro golpe"

Los líderes demócratas en el Congreso, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, pidieron el miércoles el fin de la guerra en Irán.

"El pueblo estadounidense no sabe por qué estamos luchando en Irán. Esta guerra debe terminar", afirmó Schumer.

Pero, ¿qué hará Donald Trump?

Los votantes estadounidenses han establecido "un vínculo entre la situación en Irán y su propia situación financiera, relacionándola directamente con la crisis del poder adquisitivo que estamos atravesando", destacó Todd Belt, profesor de la Universidad George Washington.

No resulta claro si el presidente "lo tendrá en cuenta e intentará resolver este asunto lo antes posible, o si, por el contrario, se implicará a fondo", comentó a la AFP.

En los últimos días, algunos medios han mencionado la posibilidad de una campaña militar breve e intensa tras las elecciones, impulsada en particular por el primer ministro israelí saliente, Benjamin Netanyahu, cuyo bando resultó vencedor en las elecciones legislativas israelíes, aunque sin obtener la mayoría.

El propio presidente estadounidense declaró este fin de semana estar dispuesto a asestar un "golpe contundente" a Irán. De hecho, Estados Unidos bombardeó una isla iraní el lunes.

Sin embargo, advierte Toossi, "una nueva escalada de gran envergadura podría desencadenar represalias iraníes devastadoras, provocar nuevas sacudidas en la economía mundial y, potencialmente, generar una rebelión abierta dentro de su propio partido".