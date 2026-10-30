Trump cancela dos mítines el fin de semana antes de las legislativas en EEUU

El Partido Republicano anunció el jueves que Donald Trump canceló dos mítines programados el fin de semana previo a las elecciones de mitad de mandato y que en su lugar el presidente estadounidense participaría en "un gran número de mítines virtuales".

El 3 de noviembre los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones.

En lugar de los eventos en Kansas y en Iowa, Trump tendrá "mítines virtuales" en varios estados, dijo el Comité Nacional Republicano.

El partido del mandatario lucha en estas legislativas por mantener el control del Congreso. Trump ha pedido a sus partidarios que "piensen que estoy en la papeleta" pese a su bajo nivel de aprobación.

"Con los republicanos en una fuerte posición en Kansas y Iowa, las apariciones de Trump previstas en esos mítines ya no tendrán lugar como estaba programado", agregó el Comité en una declaración.

El mitin final de campaña de Trump previo a las elecciones el martes está previsto ahora para el viernes en Florida.

Pese a ser el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos, con 80 años, Trump ha mantenido un exigente calendario de mítines casi diarios este mes para ayudar a los republicanos en las legislativas.

Trump criticó el jueves a un reportero que le preguntó si cancelaba las apariciones en público por estar "cansado de viajar".

"Estás enfermo por hacer esa pregunta", respondió Trump. "Yo me siento perfecto. Eres repugnante. Tú ponte en forma, te ves desastroso".