Trump concede medalla a Musk y otros directivos de tecnológicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará el jueves a Elon Musk y a otros directivos del sector tecnológico el máximo galardón científico del país, según ha informado la Casa Blanca.

El cofundador de Google, Sergei Brin; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y la directora general de AMD, Lisa Su, también recibirán la Medalla Nacional de la Ciencia durante un evento bautizado como "Science: A New Golden Age".

El magnate de la informática Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, el máximo galardón en su ámbito.

"La Administración Trump agradece las contribuciones de estos increíbles líderes en ciencia y tecnología. Estos galardonados están contribuyendo a garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en innovación", declaró el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, en un comunicado a la AFP.

Musk ha vuelto a ganarse el favor de Trump tras el desencuentro entre ambos el año pasado a raíz del paso del magnate de SpaceX y Tesla por el gobierno, donde tuvo la misión de recortar el gasto federal.

Tanto Musk como Huang asistieron a finales de septiembre a la cena de Estado que Trump ofreció en honor del presidente chino, Xi Jinping.

Junto a otros directivos del sector tecnológico, también estuvieron en la Casa Blanca la semana pasada para mantener conversaciones en las que las empresas se comprometieron a autorregularse en el desarrollo de la inteligencia artificial.