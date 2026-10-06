Trump culpa por los disturbios en Francia al "islam que quiere apoderarse" del país

El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó este martes de los disturbios en Francia al "islam que quiere apoderarse" del país y a la "inmigración masiva fuera de control".

"Lo que está ocurriendo en Francia no es otra cosa que una migración masiva fuera de control. Esto no tiene que ver con las escuelas, se trata de el islam que quiere apoderarse de un país que antes fue grande", declaró Trump en su plataforma Truth Social.

Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles en numerosas ciudades francesas en el marco de una movilización de estudiantes de secundaria, que protestan por el estado de sus liceos y la falta de profesores.

Las protestas están marcadas por los choques entre policías y manifestantes. El gobierno y los partidos de derecha y extrema derecha denuncian los disturbios registrados durante las protestas y acusan al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de querer "sembrar el caos" de cara a la elección presidencial de 2027.

Cadenas televisivas en Estados Unidos retransmitieron en directo este martes los incidentes en París, donde se han producido incendios de instalaciones escolares y ha habido centenares de detenidos y heridos.