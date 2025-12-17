Trump da un discurso televisado para convencer a EEUU de que "lo mejor está por llegar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandará un mensaje optimista a los estadounidenses con un discurso televisado este miércoles, ante la creciente impaciencia de sus compatriotas sobre el manejo de la economía.

"¡Lo mejor está por llegar!" aseguró Trump en el mensaje que publicó en Truth Social para anunciar este discurso, once meses después de llegar al poder.

Trump "va a hablar mucho de los logros de los últimos 11 meses, de todo lo que ha hecho para devolver la grandeza a nuestro país y de todo lo que sigue planeando hacer para continuar cumpliendo para el pueblo estadounidense durante los próximos tres años", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El mandatario "quizás insinúe algunas políticas que también llegarán en el Año Nuevo", añadió en entrevista con la cadena Fox.

- "Doblando la esquina" -

Con 79 años y en su último mandato, el republicano ha puesto patas arriba la política estadounidense con su estilo abrasivo, unas medidas antiinmigratorias implacables y una política económica que repite el mensaje de su primera presidencia: recortes de impuestos y liberalización.

La política comercial, sin embargo, es marcadamente diferente, con una serie de aranceles erráticos que han tenido un cierto impacto en el nivel de inflación y han sacudido el comercio global.

El gobierno Trump no consigue dominar totalmente el aumento de los precios, actualmente en torno al 2,75% interanual, aunque Trump recuerda insistentemente que durante la anterior presidencia la inflación llegó a rondar el 9%.

La recuperación económica está "doblando la esquina" tras un año de "incertidumbre", declaró esta semana uno de los miembros de la Reserva Federal, John Williams.

Pero el nerviosismo cunde entre los republicanos ante las elecciones de medio mandato, en noviembre de 2026.

El multimillonario Trump, el presidente electo de mayor edad en la historia de Estados Unidos, presume de una nueva "Edad de oro” en Estados Unidos y recientemente calificó la economía con un "A++++".

Los demócratas, sin un líder claro aún para las presidenciales de aquí a tres años, han logrado cambiar el debate con un mensaje centrado en la "asequibilidad".

En especial a causa del temido aumento de las pólizas de seguro médico a partir de enero, a causa del fin de una serie de subvenciones que estaban en vigor desde la epidemia del covid.

Trump reaccionó con su estilo característico en un reciente discurso en Pensilvania: esa insistencia demócrata sobre la "asequibilidad", es decir, el coste de la vida, es un "fraude".

Según una encuesta de la Universidad de Chicago para The Associated Press, publicada la semana pasada, solo el 31% de los estadounidenses está satisfecho con la política económica de Trump.

Pero las encuestas también demuestran que la polarización sigue marcando la vida política estadounidense: la inmensa mayoría de los votantes republicanos volverían a votar por el magnate.

Siete de cada 10 latinos desaprueban la gestión de Trump, según un estudio publicado en noviembre por el centro de análisis Pew Research Center. Pero los latinos que votaron por el presidente consideran aún en una mayoría (67%) que está haciendo un buen trabajo.

- Fisuras en su campo -

Los estadounidenses se muestran mayoritariamente satisfechos con la política exterior, pero en ese rubro las fisuras aparecen en el propio campo republicano.

Figuras de su movimiento Make America Great Again (MAGA) critican los esfuerzos de Trump y de la plana mayor de su gobierno por lograr acuerdos de paz en Ucrania y Gaza, en lugar de solucionar los asuntos internos.

Las señales de que su equipo ha empezado a darse cuenta de que el problema es serio crecen.

Los republicanos sufrieron fuertes derrotas en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, mientras que ganaron en un bastión tradicional en Tennessee, aunque con mucho menos margen.

Trump protagonizará otro mitin de estilo electoral en Carolina del Norte el viernes.

El vicepresidente JD Vance —quien se está convirtiendo rápidamente en el mensajero de Trump sobre el tema mientras contempla su propia candidatura presidencial en 2028— pidió paciencia a los votantes en un discurso el martes.

"Roma no se construyó en un día", dijo Vance en Pensilvania, un estado bisagra clave de clase trabajadora.