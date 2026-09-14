Trump denuncia una supuesta "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta "conspiración enfermiza" contra la inteligencia artificial (IA), tras el llamado de empresarios del sector a desacelerar el ritmo de su desarrollo.

"Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China", aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Trump, que considera que Estados Unidos tiene y debe mantener el liderazgo en el sector, criticó particularmente al principal promotor de este llamado, el patrón de la firma Anthropic, Dario Amodei.

"La Administración Trump ha impedido que la 'gente' de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un 'angelito perfecto'", acusó Trump.

"El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!", afirmó.

"¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!", amenazó.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

Recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.