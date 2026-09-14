Trump, desconforme con el plan de Google de invertir en IA en Finlandia

El presidente Donald Trump instó el lunes al gigante tecnológico Google a replantearse sus planes de realizar una enorme inversión en inteligencia artificial en Finlandia.

"Google ha declarado recientemente que quiere construir una planta enorme en Finlandia, todo porque está encontrando que la obtención de permisos es demasiado difícil en EE.UU. No estoy contento con esto y quiero que cambien de idea", dijo Trump en redes sociales.

Google anunció la semana pasada que invertiría al menos 15.000 millones de dólares en centros de datos y otras infraestructuras para impulsar sus ambiciones en materia de IA en Finlandia, en lo que el gigante tecnológico estadounidense calificó como su mayor inversión individual en Europa.

Gracias a su electricidad relativamente barata y a su clima frío, Finlandia experimenta un fuerte aumento de los proyectos de centros de datos en los últimos años, y decenas de ellos ya están en construcción.

Google ha reforzado progresivamente su presencia en el país, después de comprar en 2009 una antigua fábrica de papel y transformarla en un centro de datos en la ciudad costera de Hamina.

La fase de construcción de estas nuevas inversiones está prevista para 2027 y 2028.

Según las estimaciones de Google, aumentarán el PIB finlandés en 3600 millones de euros al año y "sostendrán más de 37.000 puestos de trabajo" en el país, de los cuales 16.000 corresponderán al sector de la construcción.

Una vez finalizada la fase de construcción, se espera que la explotación de estas infraestructuras sostenga alrededor de 7000 puestos de trabajo al año directos e indirectos.