Trump dice que Audi hará inversión multimillonaria en su primera planta en EEUU

El presidente Donald Trump anunció el sábado que el fabricante de autos alemán Audi planea invertir 4.200 millones de dólares para la construcción de su primera planta en Estados Unidos, que producirá 200.000 vehículos al año.

Audi confirmó en una nota la inversión y dijo que la nueva fábrica crearía unos 4.500 empleos.

"Me encanta anunciar una enorme inversión en la fabricación de autos en el gran estado de Georgia", dijo Trump en un mitin de campaña 10 días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, que determinarán el control del Congreso estadounidense.

Audi, una unidad de Volkswagen, dijo en su comunicado que el inicio de la construcción está previsto para el año próximo y la producción para principios de la década de 2030.