Trump dice que China siente "odio" hacia el magnate de los medios de Hong Kong Jimmy Lai

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que China alberga un "gran nivel de odio" hacia Jimmy Lai, el magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong, y que es poco probable que lo liberen de la cárcel.

Lai, fundador del ya desaparecido periódico Apple Daily, fue condenado en febrero a 20 años de prisión por cargos de colusión con fuerzas extranjeras y sedición, vinculados con las protestas generalizadas a favor de la democracia en la antigua colonia británica.

"Hay un gran nivel de odio ahí", dijo Trump al Salem News Channel en una entrevista.

Grupos de derechos humanos y gobiernos extranjeros han pedido la liberación de Lai, de 78 años.

Trump dijo en mayo que ya había discutido el caso con el presidente chino, Xi Jinping.

"El presidente Xi explicó lo que sucedió con Hong Kong y (...) que Jimmy Lai era el líder (del movimiento prodemocrático), y eso les causó una angustia tremenda", dijo el mandatario estadounidense.

Trump se reunirá de nuevo con Xi la próxima semana en la cumbre de la APEC en la ciudad china de Shenzhen.

El presidente estadounidense no se mostró optimista respecto a la posibilidad de que Lai sea liberado.

"He logrado que liberen a otros. El caso de Jimmy Lai es un poco diferente", dijo.