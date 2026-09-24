Trump dice que China y EE.UU. se oponen a nuevas regulaciones sobre IA

El presidente Donald Trump dijo este jueves que tanto China como Estados Unidos se oponen a regular la IA, dando a entender, antes de su cumbre con su homólogo Xi Jinping, que el sistema legal estadounidense es suficiente para controlar esta tecnología.

"La superinteligencia será un gran tema de discusión, pero quiero dejarla exactamente donde está", dijo Trump, usando el término con el que ha anunciado que se referirá a la IA.

"Esa es también la posición de China. ¡Nuestra valla de contención es el Departamento de Justicia! (estadounidense)", añadió.

El presidente chino llegó el miércoles a Washington para una visita de Estado de tres días.

Se espera que los mandatarios aborden el avance de la inteligencia artificial, la guerra en Irán y el comercio.

En un gesto excepcional, Trump y su esposa, Melania, recibieron a Xi y a la primera dama china al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de la capital.

Hace más de 10 años que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital estadounidense, y Trump lo agasajará con un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo con 21 cañonazos.